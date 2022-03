Câmara Municipal de Macedônia cassa mandatos de 5 vereadores

O Plenário da Câmara Municipal de Macedônia, na região de Fernandópolis, em sessão realizada na noite desta quarta-feira, dia 9, cassou o mandado de cinco vereadores, sendo eles Mônica Vieira da Silva, Gustavo Rogério (Barretão), Monique Hiraki, Abilio José (Bilão) e Valtemir Marques (Bola).

Segundo a denúncia, os cinco ex-vereadores usaram dinheiro da Câmara Municipal para pagar um advogado particular para defende-los em uma Ação Mandamental (Mandado de Segurança).

O ex-vereador Gustavo Rogério, o Barretão, usou a tribuna da Câmara para se defender, assumiu que assinou a procuração para o advogado Aparecido Santana, porém afirmou que não sabia que o mesmo seria pago com dinheiro público, porém não disse quem teria o contratado.

Já a ex-vereadora Monique apelou para o emocional, citou trecho de um texto em tom de despedida, porém foi em vão.

A Comissão se arrastou por 90 (noventa) dias, prazo estipulado no Decreto Lei 201/67, porém, neste interim, um Mandado de Segurança impetrado pelos Denunciados suspendeu os trabalhos da Comissão no dia 4 de fevereiro, vindo a ter seus efeitos suspensos em 4 de março, após decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Na Câmara não há mais recurso, a decisão do Plenário é soberana, na noite de ontem os suplentes já foram convocados e empossados nas respectivas vagas.