CÂMARA DE VOTUPORANGA REALIZA NESTA SEGUNDA-FEIRA (15/3) A PRIMEIRA SESSÃO 100% ON-LINE

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza hoje (15/03), a partir das 18h, a 8ª Sessão Ordinária do ano legislativo de 2021, que entra para a história como a primeira a ser realizada de maneira totalmente remota, ou seja, sem a presença física dos vereadores no plenário, mas reunidos de forma on-line, pela internet. A medida foi tomada pela Mesa Diretora para evitar aglomeração e o avanço da Covid-19 em nosso município, fazendo bons usos das tecnologias.

Os trabalhos poderão ser acompanhados pela população por meio da transmissão ao vivo no canal da Câmara de Votuporanga no Youtube, no link (www.youtube.com/channel/UCaPN364mus7mFx4dRF0Z6Dg). O link também estará disponível no Facebook e no Instagram da Casa de Leis.

Na sessão remota, cada vereador poderá participar de casa ou de lugar de sua preferência, evitando assim o contato físico e o uso do mesmo ambiente por outros parlamentares e colaboradores. Para hoje, não há projetos de lei previstos para votação.