Vereador Daniel David pede melhorias no trânsito de Votuporanga

Na última sessão da Câmara Municipal de Votuporanga (02/10), o vereador e presidente do Legislativo, Daniel David, apresentou a Indicação nº 541/2023, que pede melhorias no trânsito, especialmente na Rua Amazonas, principal via comercial do município.

Além disso, ele diz estar atento a outras eventuais melhorias que possam colaborar com a fluidez do trânsito e oferta de vagas de estacionamento naquela região. No documento, o vereador solicita ao Poder Executivo que, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, que realize a demarcação de sinalização de trânsito de vaga de idoso na Rua Amazonas, nas proximidades do número 3982, região central.

A propositura foi protocolada no Plenário “Dr. Octávio Viscardi” e seguirá os procedimentos regimentais para análise. O vereador justificou a necessidade da iniciativa, destacando o aumento

significativo no tráfego de veículos nas vias públicas da cidade nos últimos anos.

Ele enfatizou a importância de investimentos constantes por parte do poder público municipal no setor de trânsito. “Tendo em vista que o tráfego de veículos aumentou consideravelmente em nossas vias públicas nos últimos anos, fato que requer investimentos constantes nesse segmento por parte do poder público municipal”, afirmou o vereador em sua justificativa.

Ainda segundo ele, a demarcação de uma vaga de estacionamento exclusiva para idosos na Rua Amazonas, próxima ao número 3982, visa atender aos pedidos dos munícipes que procuraram o vereador. Essa medida tem o objetivo de proporcionar maior acessibilidade e comodidade para a população idosa da região central da cidade. “Vale ressaltar que tal medida deve ser concretizada por representar os anseios de nossa população, permitindo assim, a gestão participativa e democrática da cidade em face dos atos do governo local”, concluiu o vereador Daniel David.