Câmara de Votuporanga aprova o recebimento de R$ 1 milhão em recursos destinados por deputados

Além da destinação das emendas parlamentares, os vereadores aprovaram também a criação do SESMT – Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho.

A 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada na noite desta segunda-feira (2.out), aprovou a abertura de três créditos adicionais referentes ao recebimento de mais de R$ 1 milhão em emendas parlamentares provenientes de deputados federais. Antecedida por uma audiência pública com representantes do Executivo e com a discussão exaurida, os projetos foram aprovados por unanimidade e sem discussão.

A primeira proposta aprovada é referente ao recurso destinado pelo ex-deputado federal General Peternelli (União Brasil) no valor de R$ 330 mil. Investimento será aplicado na aquisição de um caminhão equipado com cesto elevatório para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança.

Em seguida, o montante de R$ 520 mil destinado pelo deputado Luiz Carlos Motta (PL) que será aplicado em obras de infraestrutura urbana, voltado para a iluminação pública de Simonsen, incluindo o trevo da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), conforme noticiado pelo Diário.

Além disso, os parlamentares aprovaram a destinação de R$ 156 mil, enviado pelo deputado Tiririca (PL), para compra de um ônibus que será utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Em seguida os vereadores aprovaram, também por unanimidade, a criação do SESMT (Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho). A iniciativa tem por objetivo, segundo a proposta, “o desenvolvimento de ações técnicas, integradas às práticas de gestão de segurança, saúde e meio ambiente do trabalho, que visam à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, buscando tornar o ambiente laboral compatível com a preservação da integridade e a promoção da segurança e saúde dos Servidores Públicos Municipais.” Diário de Votuporanga