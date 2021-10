Alessandra Bueno disse à reportagem que o salário “está ótimo”, mas reclamou que está “sobrecarregada” e o vídeo foi um desabafo

A vereadora Alessandra Bueno (PSDB), de Olímpia, viralizou na internet depois de gravar um vídeo reclamando do salário de R$ 4,6 mil por mês diante da quantidade de reclamações de munícipes que recebe diariamente.

“Essa vida que estou levando por conta de quatro mil, seiscentos e pouco… Dá licença, gente. Ó, eu não aguento. Uma cabeleireira, uma manicure, garanto que ganham mais que eu e não têm esse inferno de vida que tenho. E ‘neguinho’ ainda joga na cara. Não aguento”, diz a parlamentar no vídeo.

Por telefone, Alessandra confirmou a veracidade do vídeo que circula nas redes sociais, mas diz que o trecho foi extraído de uma publicação maior sua , em que reclama da quantidade de reclamações que recebe todos os dias.

“Não reclamei do salário, é que aqui nessa cidade parece que só tem eu de vereadora. Tudo o povo me marca. Aquele dia eu estava surtada. Eu estava doente, me desgasta”, diz a vereadora.