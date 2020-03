O Secretário de Estado confirmou ao Prefeito a utilização do sistema de drenagem que passa pela Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) para a obra de infraestrutura do 7º Distrito Industrial, localizado próximo à Simonsen, Distrito de Votuporanga. “Nós protocolamos o processo do novo projeto no DER de São José do Rio Preto, no dia 2 de março, e o Secretário determinou ao Órgão que trate o assunto do 7º Distrito como prioridade da Secretaria de Logística e Transportes. Isso será de extrema importância para avançarmos com os preparativos para o início das obras”.

Ponte, trevo e acessos

Na oportunidade, também foram apresentados ao Prefeito o andamento das obras a serem realizadas no Município pelo Governo do Estado, sendo elas a Ponte de Travessia de Córrego, localizada no km 126 da Rodovia Péricles Bellini (SP-461), o Trevo de Parisi e o acesso à Vila Carvalho.

No trecho da Ponte, a licitação está em fase final, restando recolhimento de caução, assinatura de contrato e emissão da Nota de Serviço para início da obra. No Trevo de Parisi, local em que tem ocorrido diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais, será instalado um dispositivo de acesso e retorno em nível tipo rotatória fechada para a melhoria da segurança viária. O serviço, segundo o Secretário de Transportes do Estado, está incluído como ação de manutenção da pasta, portanto, a expectativa é que o início da intervenção aconteça em breve.

Já o acesso à Vila Carvalho, a informação passada pelo Secretário é de que está inserido no Programa de Recuperação de Rodovias, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e que está em processo inicial de licitação. “Tivemos uma ótima acolhida do Secretário e de toda sua equipe que tratam Votuporanga com muito respeito e esperamos que as obras se iniciem brevemente proporcionando mais segurança para quem trafega pelas rodovias da nossa região”, finalizou o Prefeito.