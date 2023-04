Vereador Carlim Despachante pede que pontos de táxi ociosos na Praça São Bento sejam transferidos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Vereador solicitou que Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, reveja a distribuição de pontos de táxi para outros locais da cidade, liberando as vagas para o uso comum.

O vereador Carlim Despachante (PSDB) apresentou, por meio de indicação, que a Prefeitura de Votuporanga/SP, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, reveja a distribuição de pontos de táxi na Praça São Bento.

Segundo o vereador, o local é muito frequentado por motoristas de veículos comuns que têm dificuldades para estacionar, enquanto as vagas destinadas para o serviço de táxi ficam, segundo Carlim, desocupadas e sem uso durante quase todo o tempo.

Diante da situação, o vereador solicita “a promoção de estudos que viabilizem a alteração de local dos pontos de táxi instalados na Praça São Bento para um local onde haja maior demanda do serviço, visto que, devido à área comercial ali existente, muitos motoristas se queixam da falta de estacionamento nas imediações da praça. As vagas que hoje são destinadas exclusivas para taxistas ficam ociosas. Vale ressaltar que tal medida deve ser concretizada por representar os anseios de nossa população, permitindo assim, a gestão participativa e democrática da cidade em face dos atos do governo local”, destacou Carlim. Diário de Votuporanga