Um cachorro precisou passar por uma cirurgia de emergência após se engasgar com um osso de 4,9 cm de largura, 3 cm de comprimento e 2,6 cm de altura. O caso aconteceu no início do mês de abril, em Jales, e serve de alerta para tutores de animais de estimação que oferecem ossos cozidos aos seus pets.

De acordo com a veterinária responsável pelo caso, Renata Fiorilli, da Serv Vet, muitas pessoas têm o costume de cozinhar ossos para os seus animais, dar carcaças de restos de frango, já que alguns não gostam muito de comer ração. No entanto, essa prática pode ser perigosa para os cachorros, pois há o risco de engasgamento e perfuração de órgãos com pedaços de ossos.

A veterinária alerta que, em caso de engasgamento, é importante levar o animal imediatamente até a clínica, pois tentativas caseiras de retirar o osso podem piorar a situação. No caso do cachorro que precisou passar por cirurgia, foi tentada a endoscopia para retirada do osso, mas sem sucesso, já que o osso estava com uma ponta presa, o que levou à intervenção cirúrgica.

Por isso, é recomendado que os tutores evitem dar ossos de qualquer tipo aos seus animais de estimação, optando por outros petiscos seguros e adequados para a alimentação dos pets. A segurança e a saúde dos animais devem ser sempre prioridade.