Cachorro morre após banho em pet shop e dona registra ocorrência

Um caso chocante abalou a cidade de Braúna no último fim de semana. Uma tutora registrou um boletim de ocorrência após seu cachorro, um poodle de seis anos chamado Fiuk, ser encontrado morto após ter sido levado para tomar banho em um pet shop local.

O fato ocorreu no sábado (3), e a denúncia foi formalizada na segunda-feira (5). Segundo a tutora, Fiuk era cliente do estabelecimento desde filhote e sempre foi bem tratado. No dia do ocorrido, ela deixou o cão no pet shop por volta das 15h para o banho semanal.

Quase duas horas depois, o dono do pet shop retornou à casa da tutora com manchas de sangue na camiseta. Ele alegou ter sido mordido pelo cachorro e, em um ato de desespero, jogou o animal, que teria batido a cabeça.

A tutora, desesperada, pediu que o cão fosse levado imediatamente a um veterinário. No entanto, minutos depois, o dono do pet shop informou que Fiuk havia sofrido uma convulsão e não resistiu. O corpo do animal foi encaminhado para exame necroscópico para determinar a causa da morte.

A Polícia Civil está investigando o caso para apurar as circunstâncias da morte de Fiuk e se houve alguma negligência por parte do estabelecimento. A tutora, por sua vez, busca justiça e pede que o caso seja esclarecido.

O que dizem as leis?

A morte de animais de estimação em estabelecimentos como pet shops é um crime previsto em lei e pode gerar indenização por danos morais e materiais para os tutores. É importante ressaltar que os animais de estimação são considerados membros da família e merecem respeito e cuidado.