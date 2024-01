Policiais Militares Ambientais do 4o Batalhão de Polícia Ambiental (4o BPAmb) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação de fiscalização contra a caça ilegal no município de Guaraci, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento náutico pelo Rio Grande na última quinta-feira quando avistaram uma embarcação com três homens. Ao ser abordados, o trio alegou estar apenas passeando. No entanto, durante revista no barco, os policiais encontraram uma fisga com ponta de ferro, uma espingarda calibre 20 municiada com sete cartuchos intactos e outros equipamentos de caça.