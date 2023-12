Na ação foram foram apreendidos dois carros de luxo e uma motocicleta; líder do grupo foi preso no dia 28 de novembro, em Rio Preto (SP)

Ainda segundo a Polícia Federal, o núcleo de distribuição de drogas foi identificado em Piracicaba, Americana e Santa Bárbara d’Oeste, enquanto o líder do grupo foi localizado em um condomínio de luxo de São José do Rio Preto e preso com a esposa, uma advogada. A filha do casal, de 14 anos, foi levada para Santa Bárbara d’Oeste, onde vai morar com os avós maternos.