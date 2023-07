Buraco interdita rodovia da região por tempo indeterminado

Um buraco que se formou na vicinal que liga Tabapuã à Olímpia (SP), interditou a rodovia nos dois sentidos, por tempo indeterminado. Segundo leitores, o buraco fica perto da ponte do rio Turvo.

Todos os dias, milhares de veículos trafegam na via Antônio Ricardo de Toledo, no trecho que pertence à Tabapuã e Natal Breda, no trecho que pertence à Olímpia. Por causa do buraco, e ela precisou ser completamente interditada nos dois sentidos.

Por meio de nota, a Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, disse que equipes já estão no local avaliando a estrutura da ponte para a realização dos reparos necessários, porém, a liberação ocorrerá somente após os serviços serem concluídos para garantir a segurança dos motoristas. O município afirma que segue fazendo melhorias constantes na vicinal, inclusive com operação tapa-buracos, enquanto aguarda o Governo do Estado de São Paulo retomar as obras de recuperação funcional e recape.

Já a Prefeitura de Tabapuã afirmou que, mesmo o buraco estar no trecho que pertence à Olímpia, adotou medidas necessárias, incluindo a interdição total da vicinal, com a instalação de sinalização no local.

Para os motoristas que precisam ir para Olímpia ou vise e versa, uma rota das alternativas é ir para Novais, Embaúba, Cajobi e depois Severínia, fazendo com que o motorista percorra 66,2km. Uma segunda opção é ir até Uchoa e depois Guapiaçu – um percurso de 84,2 quilômetros. O trecho entre Olímpia e Tabapuã é de apenas 30 km. Gazeta do Interior