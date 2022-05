Briga por causa de cachorrinha termina no Fórum de Votuporanga

Mulher de Votuporanga processou outra por se apropriar do animal. Ação foi negada

A ‘briga’ entre duas mulheres de Votuporanga pela posse de uma cachorrinha shih-tzu foi parar no tribunal. O caso terminou nesta semana, com a sentença de um juiz. A confusão toda teve início no ano passado, quando o animal teria sido doado à acusada, mas, sem seguida, a dona moveu o processo por apropriação indébita pela dona.

No julgamento, o juiz considerou áudios de conversas entre as mulheres, segundo ele, “…demonstram que houve claramente a doação do animal de estimação pela vítima à acusada…”. Assim, a ação foi improcedente, inocentando a acusada. Votutudo: