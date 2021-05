A mãe de Nicole, a corretora de seguros Celma Vieira da Silva, diz que, desde os primeiros anos de vida, a filha era muito dedicada. “Ela sempre foi muito estudiosa, com quatro anos já sabia o alfabeto inteiro, mas quando entrou no ensino médio começou a ter esse entusiasmo de estudar fora”, assegura.

Nicole explica que, para receber a bolsa, precisou fazer uma inscrição criteriosa com a renda dos pais detalhada e traduzida para o inglês. Ao G1 , ela mostra o valor detalhado da bolsa, que além dos estudos, inclui moradia e alimentação. O documento aponta que, por ano, seriam gastos $89,540, pouco mais de R$ 475 mil, segundo a cotação do dólar nesta quarta-feira (19). Celma comemora o recebimento da bolsa.

Nicole completa que, para conseguir estudar e ser aprovada, participou de mentorias gratuitas no Brasil e no exterior. Em um dos projetos, ela recebeu, por exemplo, ajuda financeira para ir a outras cidades realizar provas de proficiência de idioma, necessárias para a inscrição na universidade.

Com passagem comprada e partida definida para o dia 19 de agosto, ela divide o tempo em se organizar para a viagem e compartilhar conhecimento sobre estudar fora do país em suas redes sociais. A futura cientista atribui a aprovação ao apoio de sua família e relembra uma frase da mãe: “Ela sempre me disse que educação é a arma que ninguém te tira e nunca me esqueço disso”.

Nicole explica que, também em 2019, recebeu medalha de bronze na International Young Physicists Tournament (IYPT), conhecida como Copa do Mundo de Física, e no ensino médio participou de uma iniciação cientifica no Laboratório de Bioquímica da Universidade Federal de Goiás. No projeto, ela estudou por seis meses como uma bactéria poderia tirar partículas de óleo do oceano.