No Brasil, 59.297 estão recuperados da doença

Em 24 horas, foram confirmadas mais 751 novas mortes. É o maior número diário incluído no balanço desde o começo da circulação do Sars-Cov-2 no Brasil.

O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (8) o mais recente balanço dos casos de novo coronavírus no Brasil.