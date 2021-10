Botafogo 0 x 0 Votuporanguense – Times criam pouco e ficam no empate sem gols

Botafogo tem clássico pela frente e Votuporanguense visita o Velo Clube na próxima rodada

Equipes seguem nas duas primeiras posições do Grupo 1

No início do returno da Copa Paulista, pelo Grupo 1, Botafogo e Votuporanguense voltaram a se enfrentar na tarde desta terça-feira, em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. O placar final foi o empate sem gols.

No outro jogo da chave, o Comercial bateu fora de casa por 1 a 0, o Velo Clube. Com isso, o Botafogo é o líder com oito pontos. O CAV aparece na vice-liderança com sete. A seguir vem o Comercial com cinco pontos e na lanterna o Velo Clube, que ainda não sabe o que é vencer com apenas um ponto na tabela.

EM BRANCO

As duas panteras iniciaram o jogo bastante truncado e uma equipe estudando a outra. Aos 14 minutos, aconteceu a primeira chance de gol a favor do time da casa. Dentro da pequena área, Caetano tocou forte para a boa defesa do arqueiro votuporanguense, que estava bem colocado no lance. Na sequência, o Fogão fez pressão atrás do gol, mas foi barrado pelo sistema do time visitante. Aos 27, Bruno Michel na entrada da área resolveu arriscar e a bola tirou tinta da trave da meta votuporanguense.

Aos 42 minutos, no vacilo da zaga do Botafogo, a Alvinegra chegou com perigo. Marlon, dentro da pequena área, chegou atrasado na jogada. Três minutos depois, quase o tento de abertura para o time da casa. De fora da área, em jogada ensaiada na cobrança de falta, o lateral Rodrigo obrigou o goleiro Talles a fazer uma grande defesa, mandando a bola para escanteio. A primeira etapa terminou em branco, mas com o Botafogo melhor e com mais posse de bola.

No segundo tempo as coisas não mudaram nada. Aos nove minutos, a Pantera de Ribeirão Preto chegou com perigo com Bruno Michel, que de dentro da grande área tocou fraco para a defesa de Talles. Aos 13, o Fogão perdeu boa oportunidade com Dudu. Na sequência da partida, poucos lances foram registrados. Os visitantes jogando fechadinho tentando o contra-ataque, mas sem sucesso. Nos acréscimos, o zagueiro da Votuporanguense Eduardo Melo salvou na hora certo o lance de muito perigo que seria transformado em gol para o Fogão. Final, 0 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela oitava rodada, o Botafogo faz o tradicional clássico Come-Fogo, na próxima terça-feira (12), às 17h, no Palma Travassos, contra o Comercial. No mesmo dia, às 15h, o Votuporanguense joga novamente fora de casa, no Benitão, contra o Velo Clube.