Programa Meu Emprego segue com inscrições abertas até sexta-feira

Ficam abertas até sexta-feira (8/10), as inscrições para o programa “Meu Emprego – Trabalho em Equipe” que tem como objetivo orientar e preparar o trabalhador na busca por um emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. São oferecidas 20 vagas e as inscrições devem ser feitas no Centro do Empreendedor, localizado à rua Barão do Rio Branco, nº 4497.

O público-alvo do programa são pessoas desempregadas, maiores de 16 anos, jovens em busca do primeiro emprego, pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho, incluindo os beneficiários do seguro-desemprego.

Para se inscrever, basta levar a Carteira de Trabalho e os documentos pessoais: CPF, RG ou a CNH, além do Título de Eleitor.

O programa utiliza uma metodologia canadense, pela qual os participantes formam um “time” para troca de experiências e procura conjunta por emprego ou ocupação. Serão dois encontros semanais, às terças e quintas, de 19 de outubro a 30 de novembro, das 8 às 11h, nos quais os participantes receberão orientações sobre elaboração de currículo e preparação para entrevistas de emprego.

“Os participantes serão incentivados a conhecer a si mesmos, suas habilidades e competências, e a estabelecer metas de trabalho e de vida para que tenham sucesso na busca por uma colocação no mercado”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.

Como funciona

Durante os encontros, haverá diversas dinâmicas para elevar a autoestima e a motivação, além de técnicas de direcionamento para o mercado de trabalho e aperfeiçoamento de habilidades. Dentre os temas abordados, estarão desenvolvimento de currículos, técnicas de procura de emprego e planejamento financeiro, entre outros, inclusive consultoria sobre empreendedorismo e orientações sobre os programas do Banco do Povo Paulista.