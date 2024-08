Levantamento feito pela Polícia Ambiental apontou que, de 18 a 22 de agosto, foram registrados 335 focos de incêndio em uma área que corresponde a 21 municípios da região

Caminhões-pipa da prefeitura, do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), de empresas particulares e do Corpo de Bombeiros foram usados para combater uma queimada de grandes proporções em uma área de vegetação da Universidade Estadual Paulista (Unesp), próxima ao antigo Instituto Penal Agrícola (IPA) de São José do Rio Preto (SP), na quinta-feira.

Os ventos fortes espalharam as chamas com maior velocidade, o que dificultou a ação de combate. Parte da fumaça invadiu a Avenida Abelardo Menezes. A cortina de fumaça pode ser vista de outras regiões da cidade. O tamanho da área atingida ainda não foi divulgado.

O trabalho foi concentrado para evitar que as chamas se alastrassem para a Estação Ecológica do Noroeste Paulista, área de reflorestamento ambiental.