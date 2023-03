Operação no CPP apreende 218 celulares e mais de mil porções de drogas

Uma mega operação da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) apreendeu 218 aparelhos celulares mais de 1 mil porções de drogas dentro das celas, nesta última quarta-feira, (01/03/2023), no Centro de Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a SAP, a ação foi desencadeada após um minucioso trabalho de investigação da pasta a partir da suspeita de arremessos de ilícitos para interior da unidade de regime semiaberto. Realizada pelo Grupo de Intervenção Rápida (GIR) da SAP, participaram da ação 360 policiais penais e 15 animais especialmente treinados para identificação de aparelhos celulares e drogas.

A operação teve início às 5h30 e foi concluída às 13h50, com apoio de policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) e do Comando de Policiamento Aéreo.

Além dos mais de 200 celulares, os policiais encontraram 906 porções de maconha, 106 porções de cocaína, além de outros itens não permitidos durante a operação de controle e varredura. O CPP possui capacidade para abrigar 1.079 detentos, entretanto possui hoje 1.876 presos, 797 acima da capacidade oficial.

Segundo a Secretaria, os detentos que forem identificados como dono dos celulares ou das drogas poderão ser punidos com regressão para o regime fechado e sair da lista dos próximos beneficiados pela saída temporária. Os aparelhos apreendidos serão periciados.

