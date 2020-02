Bombeiros encontram corpo de motorista que teve caminhão ‘engolido’ por cratera durante temporal

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da concessionária que administra a Rodovia Marechal Rondon localizaram no fim da tarde desta segunda-feira (10) o corpo do motorista e o caminhão que foram arrastados pela enxurrada após um trecho da rodovia, no km 258, desmoronar em Botucatu/SP.

A vítima, que ainda não foi identificada, estava próxima ao veículo a cerca de 1,3 km do local da queda. Equipes estão no trecho, que é de difícil acesso, para fazer a retirada do corpo e do veículo.

Os bombeiros iniciaram as buscas pelo veículo e o motorista por volta das 5h desta segunda-feira após a forte chuva que atingiu Botucatu. Uma equipe de bombeiros que estava socorrendo duas vítimas de um acidente, em Santa Maria da Serra, e passava pelo local viu o momento em que o veículo foi “engolido”. “No momento em que o caminhão estava passando, a roda de trás afundou no asfalto. Ele empinou, já virou de lado e sumiu na cratera”, disse o cabo do Corpo de Bombeiros Clauderval José Bento.

Ainda de acordo com os bombeiros, no mesmo local em que o caminhão foi ‘engolido’, um carro ficou “cravado” no canteiro da rodovia após ser arrastado pela água.

Segundo a concessionária, o motorista foi retirado do veículo sem lesões. Outro carro também ficou parcialmente submerso e duas pessoas foram resgatadas pelos bombeiro

Além do caminhão, moradores contaram que um carro com duas pessoas foi arrastado pela correnteza na ponte Capivarinha, distrito de Vitoriana. Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e fazem buscas pelos ocupantes do veículo.