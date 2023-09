Edirlei Mariano morreu tentando resgatar filhas de afogamento; vítima de 8 anos estava desaparecida desde domingo (17)

Segundo o Corpo de Bombeiros, a família de Iturama (MG) estava às margens do rio quando as crianças, de 8 e 9 anos, foram surpreendidas pela correnteza e começaram a se afogar. O casal tentou resgatar as meninas, mas Edirlei Mariano e a filha mais nova desapareceram na água. O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou o corpo do homem, que morreu afogado.