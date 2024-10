Adolescente, portador do TEA, ateia fogo em criança de 6 anos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na noite desta quarta-feira (16), agentes da 2ª Cia do 17º Batalhão de Polícia Militar do Interior detiveram um adolescente por lesão corporal em São José do Rio Preto.

Na noite desta quarta-feira (16), agentes da 2ª Cia do 17º Batalhão de Polícia Militar do Interior detiveram um adolescente por lesão corporal em São José do Rio Preto.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atendimento de uma ocorrência de lesão corporal, onde um adolescente de 16 anos, portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), teria ateado fogo em uma criança de 6 anos, utilizando álcool e um isqueiro.

Ao chegar no local, constatou-se ainda que, após o tio da criança, 20 anos, ficar sabendo do ocorrido, teria agarrado o adolescente pelo pescoço. A criança foi socorrida para a UPA Tangará com queimaduras nas pernas, mãos e barriga.

Levado para a mesma unidade de saúde, o adolescente queixava-se de dores no pescoço. Após o atendimento médico, as partes envolvidas foram conduzidas até a Central de Flagrantes para registro dos fatos, onde foram ouvidas e liberadas após assinatura de termo de responsabilidade e compromisso. O caso será investigado. (Com informações da Polícia Militar)