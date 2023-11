Bombeiros de Votuporanga encontram idoso perdido em mata fechada de Cardoso

Uma força-tarefa envolvendo as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga conseguiu localizar um idoso que estava perdido em uma mata fechada de Cardoso.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br dois idosos sairam para pescar na tarde desta quarta-feira, e um deles se perdeu do companheiro durante o trajeto. Imediatamente, o companheiro de pesca inicou a busca pelo idoso, mas sem êxito. Em seguida, o senhor comuniciou a Polícia Militar de Cardoso que acionou a equipe dos Bombeiros de Votuporanga.

As buscas tiveram início na noite desta quarta-feira, dia 8, às margens do rio Tomaizão, na vizinha Cardoso prosseguriam até a madrugada desta quinta-feira, mas ainda sem notícias sobre o paradeiro do idoso. Logo nas primeiras horas desta quinta-feira, os Bombeiros reiniciaram o trabalho de busca e, por volta das 9 horas, o idoso foi localizado através de um esforço conjunto da equipe de Resgate dos Bombeiros – comandada pelo sargento Teixeira e o companheiro soldado Santos.

O idoso foi localizado há cerca de 800 metros de onde havia se perdido do companheiro, dentro de uma mata fechada. De acordo com o sargento Teixeira, o idoso de 82 anos de idade, foi encontrado com sinais de desidratação, com alguns arranhões provocados pela vegetação e picadas de mosquitos. Contudo, estava consciente e orientado, sendo socorrido pela viatura da Unidade de Resgate até a Santa Casa de Cardoso, onde passou por exames clínicos. “Foi um trabalho de muito esforço conjunto, enolvendo o policiamento de área, populares e a equipe dos Bombeiros. Sem essa força-tarefa seria muito dificil a localização deste senhor. Ele estava com sinais de desidratação em razão do tempo em que ficou perdido na mata, mas estava bem, sendo levado para atendimento médico e retornado para a sua família”, disse o sargento Teixeira a reportagem do votunews.com.br.

