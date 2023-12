Bombeiros controlam incêndio em loja de eletrônicos em Jales

Na madrugada desta terça-feira, dia 12, um incêndio atingiu uma loja de eletrônicos localizada na rua 10 com 5, no centro de Jales. As equipes do Corpo de Bombeiros responderam prontamente ao chamado, contando com o apoio da Polícia Militar para controlar a situação.

De acordo com informações preliminares, o incêndio pode ter sido desencadeado por uma pane no sistema de ar condicionado da loja. Os policiais conseguiram estabelecer contato com os proprietários, que prontamente compareceram ao local para permitir o acesso das equipes de socorro, abrindo as portas da loja.

Felizmente, a rápida resposta das autoridades e a colaboração dos proprietários resultaram em danos apenas materiais, sem feridos registrados. A ocorrência ainda está em andamento, com as equipes trabalhando para garantir que qualquer foco remanescente seja completamente controlado. Iago Sincero/Votunews