Boi de estimação que havia sido furtado é recuperado pela polícia

A polícia recuperou um boi furtado no último domingo (10) de uma propriedade no Dom Lafayete, em Rio Preto. O autor foi visto por câmeras de vigilância caminhando com o animal com o auxílio de uma corda.

O boi é de estimação, de nome Francês, e está com a família desde quando nasceu. É também a fonte de renda do dono, que o apresenta em rodeios e leva para as pessoas tirarem foto com o animal.

Segundo os donos, o boi estava em um pasto quando foi furtado e o autor precisou quebrar a cerca para levá-lo.

Após investigações, a polícia descobriu que o animal havia sido vendido para abate por R$ 5 mil. O autor do furto foi identificado e ele já era conhecido por furtos, inclusive de bovinos.

A polícia apurou que o animal estaria em um sítio em Sales (SP) e foram até o local. A família que o comprou, segundo a polícia, apresentava boa fé na compra do animal, mas também será investigada.

