Coronavírus: Prefeitura de Parisi decreta situação de emergência

Executivo Municipal emitiu decreto publicado na última sexta-feira (20), suspendendo o funcionamento de bares, eventos públicos ou privados, festas, shows, eventos esportivos e culturais ou similares. Comerciantes foram visitados por servidores da UBS e informados da necessidade de fechar as portas, diante do cenário pandêmico nacional e mundial.

No último final de semana, enquanto autoridades públicas sugeriam isolamento social como medida para evitar possível contágio por Covid-19, fotos e vídeos foram enviados para à redação do Votunews, mostrando que bares em Parisi/SP estavam em funcionamento, assim como aglomeravam pessoas, causando intensa preocupação diante da gravidade da pandemia de coronavírus enfrentada.

Contudo, segundo a Prefeitura de Parisi, no dia 16 de março, aquela municipalidade decretou e, publicou no dia 20 de março, sexta-feira, o decreto 1.791, no qual declara o município em situação de emergência.

Decreto que traz em seu artigo 4º. “expõe sobre a suspensão de eventos que geram aglomerações, isto inclui a manutenção de bares, jogos de mesa nestes bares, entre outros. Ficam suspensos, temporariamente, quaisquer tipos de evento, público ou privado, nos quais haja a aglomeração de pessoas, como festas, shows, eventos esportivos e culturais ou similares.”

Ainda segundo a prefeitura, servidores da UBS (Unidade Básica de Saúde) estiveram com os proprietários dos bares e informaram sobre a necessidade de fechar, explicando o atual cenário nacional e mundial.

Ainda como medida tomada pelas autoridades de Parisi, na manhã de ontem (23), “houve a edição do decreto que considera ilegal a abertura, comparando aqueles que descumprirem com status de “sem alvará”, podendo fechar o estabelecimento por período indeterminado, além de outras medidas legais cabíveis. Além disso, estaremos comunicando a Polícia Militar sobre o decreto já vigente e o que será publicado, dando maior respaldo para a Polícia Militar fiscalizar e fazer cumprir a lei neste triste momento de nossa história humana.”

Decreto e demais informações podem ser encontradas no site: https://www.parisi.sp.gov.br/portal/diario-oficial/ver/1051