BIZARRO: Prefeito é “atropelado” durante gravação de comercial

Ederson Pantaleão é prefeito do município de Mirandópolis (SP) e viralizou nas redes sociais com o vídeo

O prefeito do município de Mirandópolis (SP), Ederson Pantaleão, ou Grampola, como é conhecido, viralizou em redes sociais ao compartilhar um vídeo em que é “atropelado” durante a gravação de um comercial.

A imagem, contudo, era apenas uma encenação do atropelamento e serviu de chamativo para o anúncio do sistema de assistência e os horários do serviço de ambulâncias no município.

O vídeo fez sucesso nas redes sociais e causou surpresa nos internautas. “Merece um Oscar”, brincou um seguidor. Em outros casos, as pessoas demonstram susto ao clicar no vídeo mas aplaudiram a iniciativa de Ederson Pantaleão.