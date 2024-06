Beneficiado de ‘saidinha’ é recapturado em São João das Duas Pontes

Uma equipe da Polícia Militar de São João das Duas Pontes, com o apoio do CGP 1, recapturou o preso J.P.A.J. que descumpria as medidas impostas pela Justiça durante o benefício da “saidinha”. O fato foi registrado nesta quinta-feira, dia 13.

Após tomar conhecimento do novo procedimento para casos de descumprimento de medidas judiciais por parte de beneficiários da “saidinha”, a equipe policial, ciente do registro do BO PM 202406130901911 na madrugada de ontem (12), às 3h, contra o reeducando, se dirigiu à sua residência na Rua Gerosino J. de Souza em São João das Duas Pontes, região de Fernandópolis.

Seguindo o protocolo, o preso foi conduzido ao Posto de Saúde local para exame médico, que atestou sua integridade física. Em seguida, ele foi encaminhado à Penitenciária de Riolândia para cumprir o restante da pena.

As autoridades destacaram que este pode ser o primeiro caso no estado de São Paulo em que o novo procedimento para recaptura de foragidos da “saidinha” foi aplicado com sucesso.