Jovem que atirou na cabeça de homem é preso

Um rapaz de 19 anos foi preso nesta última quarta-feira (01/06/2022), suspeito de atirar contra a cabeça de um homem, de 39 anos, em Ibirá (SP). O crime ocorreu no último dia 20 de maio, no bairro São Benedito.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, B.H.P.S., teria ido na casa do filho da vítima, que tem 17 anos, para cobrar uma dívida. O adolescente contou para a polícia que o suspeito invadiu sua residência, bastante agressivo e gritando muito, onde começou a revirar o imóvel.

O pai do adolescente, J.R.R.S., então chegou na residência do filho para ver o que estava acontecendo, momento em que o autor sacou uma arma e atirou contra a cabeça dele. Ainda segundo jovem, após cometer o crime o suspeito fugiu em uma moto.

A vítima foi socorrida para a Santa Casa de Ibirá, mas precisou ser transferida para a o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Segundo o HB, J. continua internado na instituição, porém, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, não tem autorização para dar mais detalhes sobre seu estado de saúde.

Nesta última quarta-feira (01), a Polícia Civil e a Polícia Militar de Ibirá conseguiram prender o autor em Ibirá. Policiais procuraram a arma usada no crime, porém, não foi localizada. Ele que estava com a prisão preventiva decretada, foi levado para a cadeia de Catanduva, onde permaneceu preso à disposição da justiça.