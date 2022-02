Bebê morreu por hemorragia, trauma e dilaceração no fígado

Laudo do IML (Instituto Médico Legal)​ divulgado nesta segunda (14) pela Polícia Civil​ apontou que, dentre as causas da morte da menina de um ano e três meses, em Penápolis, estão hemorragia interna, trauma abdominal e dilaceração no fígado.

A entrevista coletiva aconteceu na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) da cidade e quem repassou as informações à imprensa foi a delegada Thaísa da Silva Borges, que investiga o caso.

​​De acordo com ela, as lesões teriam sido provocadas por “agentes contundentes”, o que dá a entender que a bebê foi agredida. Após o laudo, a Polícia Civil prendeu temporariamente o padrasto e a mãe da criança, de 21 e 26 anos, respectivamente. Eles são os principais suspeitos de cometerem o crime.

Os dois se apresentaram espontaneamente em Araçatuba no sábado (19) e seguem à disposição da Justiça. Agora, a polícia aguarda um outro lado, feito no IML (Instituto Médico Legal) de São Paulo, que vai confirmar ou não se a criança foi abusada sexualmente.

Além disso, mãe e padrasto deverão ser ouvidos nos próximos dias, assim como outras pessoas durante as investigações e o resultado da perícia feita no imóvel onde eles moravam com a criança.

O pai da menina divulgou um vídeo nas redes sociais agradecendo as mensagens de apoio e pedindo por justiça. “É um momento muito triste para mim em saber que não vou ter mais ela. (Com informações do Jornal Interior)