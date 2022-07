Parque da Cultura ganha playground adaptado para crianças com deficiência

Objetivo é promover inclusão e diversão da criançada, principalmente nesse período de férias

A Prefeitura de Votuporanga segue dando continuidade com implantação de ações que promovam inclusão no município. Desta vez, a novidade é para quem frequenta o Parque da Cultura, já que novos brinquedos adaptados voltados para crianças com deficiência foram instalados ao lado do playground. O objetivo é promover inclusão e diversão da criançada, principalmente nesse período de férias.

A conquista dos equipamentos se deu através de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e o Governo do Estado de São Paulo, através do programa Cidade Acessível, coordenado pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado, que prevê instalação de equipamentos e desenvolvimento de obras que promovam a inclusão e a acessibilidade nas áreas de esportes, lazer, infraestrutura e educação, de forma a tornar os municípios mais inclusivos.

“Esta é mais uma das nossas ações voltadas à inclusão. Recentemente lançamos a Carteirinha PcD, também iniciamos as aulas de natação e as sessões de cinema para pessoas com TEA [Transtorno do Espectro Autista]. Estamos também estudando outras novidades para que possamos fortalecer essa corrente do bem, unindo a sociedade para promover igualdade entre todos”, disse o prefeito Jorge Seba.

Acessibilidade no Parque da Cultura

Quando o assunto é acessibilidade, o Parque da Cultura é um dos locais mais inclusivos da cidade. Além das rampas por toda área externa, o Centro de Cultura e Turismo também conta com Museu e Biblioteca, todos acessíveis por meio de elevador panorâmico e que disponibilizam seus acervos com total acessibilidade para pessoas com diversos tipos de deficiência. O Cinema Cultural também conta com sessão azul aos finais de semana, voltada para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

O Centro de Cultura e Turismo que fica no Parque da Cultura funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 17h, e aos sábados e domingos fica aberto ao público das 15h às 20h.