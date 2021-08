Saev Ambiental realiza obras de manutenção em ponte que dá acesso ao Pacaembu

Equipes estão no local para conter um vazamento de água causado pela vibração da tubulação, resultando no desencaixe dos tubos

Nesta semana a Saev Ambiental vem realizando uma obra de manutenção nos tubos de água potável localizados na ponte que dá acesso ao Parque Residencial Ana Munhoz (Pacaembu). Portanto, é necessário que os pedestres que transitam pelo local se mantenham atentos, uma vez que parte do calçamento foi temporariamente retirado para a execução da obra.

As equipes da Autarquia estão no local para conter um vazamento de água causado pela vibração da tubulação, resultando no desencaixe dos tubos. Algumas braçadeiras estão sendo instaladas em parte da tubulação para que o problema seja definitivamente solucionado.

Vale ressaltar que não haverá interrupção no fornecimento de água para os moradores da Zona Oeste da cidade.

Para mais esclarecimentos, a Saev Ambiental se coloca à disposição por meio do 0800-770-1950. A ligação é gratuita e o atendimento, 24 horas, inclusive aos finais de semana e feriados.