Segundo a Polícia Militar, o pai contou que foi levar a outra filha e a sobrinha à escola e, logo em seguida, levaria o bebê para outra instituição de ensino. Ele deixou a filha e a sobrinha, mas, como o bebê estava dormindo, não fez nenhum barulho, o pai acabou esquecendo de levá-lo à escola e foi ao seu local de trabalho.

Só depois, ao sair do serviço, já no veículo novamente, percebeu que a bolsa do filho estava no carro, porém o bebê conforto estava vazio. Ele ligou na escola para perguntar se o filho estava lá e, simultaneamente, puxou o assento do passageiro para frente. Nesse momento, viu a criança caída.