Carro é atingido por árvore durante temporal em rodovia

Um carro foi atingido por uma árvore durante um temporal na tarde desta segunda-feira, (31/10/2022), na rodovia que liga Tabapuã a Novais (SP).

Segundo leitores, o veículo, que pertence a uma usina da região, seguia pela vicinal Antônio Ricardo de Toledo quando foi atingido por uma árvore de grande porte, que caiu no meio da rodovia. O acidente aconteceu por volta das 15h e chovia forte no momento.

Felizmente, apenas a frente do carro foi atingida e ninguém se feriu. Equipes estiveram no local e fizeram a retirada da árvore, que acabou provocando a interdição do trânsito na rodovia nos dois sentidos. Gazeta do Interior