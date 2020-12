Bebê de 4,7 kg nasce de parto normal na Santa Casa de Votuporanga

O sonho de ter um filho sempre vem cheio de incertezas, mas muitas mães sabem muito bem o que querem desde o momento que descobrem a gravidez. Yasmim Renata Quirino Duarte, 27 anos, da cidade de Iturama-MG, sempre soube que gostaria de ter um parto normal.

“Foram 9 meses de muita pesquisa, acompanhamento com a médica e dedicação para que quando chegasse a hora, meu filho viesse da forma mais natural possível”, contou.

E, na última segunda-feira (dia 07 de dezembro), Vinícius veio ao mundo com 4,7 kg e 52 centímetros, às 11h14, por parto natural, na Santa Casa de Votuporanga.

“O desfecho do parto natural do Vinícius nos causou muita alegria e alívio. A fofura de um bebê com macrossomia (bebê acima do peso) traz diversos riscos e isso nos preocupava muito desde o início. Tivemos a felicidade de correr tudo bem. Desejo muita saúde a ele e a família”, explicou a médica ginecologista e obstetra, Dra. Rovenna Polizer Comar, que acompanhou Yasmim durante toda a gestação e auxiliou no parto.

A enfermeira obstetra da Ala José Delgado do Hospital, Poliani Semeghini, explicou que a história de Yasmim foi de muita superação. “Foram várias horas de trabalho de parto, prestamos todo o apoio necessário para que ela pudesse ter o bebê. Ela fez exercícios na bola, agachamentos, o marido esteve presente em todo momento colocou música para relaxar. Contamos também com o trabalho da doula até que tudo ocorreu naturalmente” contou.

O pai do bebê, Leonardo Silva, 31 anos, elogiou a estrutura da Instituição, bem como todo o atendimento que receberam. “Se me perguntarem o que mais senti de diferente aqui, eu digo que foram as pessoas, todos colaboradores, desde os médicos, sempre muito atenciosos. Valeu muito a pena ter escolhido a Santa Casa”, disse.