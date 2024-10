Batalhão da PM abre as portas do quartel para a criançada

O 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior irá realizar no sábado, dia 26, o “Batalhão de Portas Abertas”, um evento para receber a comunidade, em especial, as crianças, na sede da Polícia Militar. “Faremos uma festa para as crianças aqui no Batalhão. Toda a comunidade está convidada para trazer seus filhos”, disse o

Tenente Coronel Ivan César Belentani, Comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar de Fernandópolis.

“Haverá exposição de viaturas, além da distribuição de doces, refrigerante e brinquedos infláveis para as crianças”, destacou o comandante.

O evento irá acontecer na sede do 16º Batalhão, na Avenida Líbero de Almeida Silvares, 3.105, das 9h às 12h. “Será uma manhã de muita diversão e brincadeiras”, completou o Comandante.