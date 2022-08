Bandidos armados fazem pessoas reféns e roubam fazenda

Uma quadrilha com cinco criminosos armados fez pessoas reféns e roubou uma fazenda na noite deste último domingo (31/07/2022), em Tabapuã (SP). As vítimas passaram mais de 12 horas amarradas e os bandidos fugiram levando tratores, óleo diesel e até um caminhão.

De acordo com a Polícia Militar, era por volta das 18h de ontem, quando, o grupo chegou na propriedade, rendeu a família de caseiros e outras pessoas que estavam no local. Todos estavam encapuzados e armados com armas curtas e longas.

Segundo as próprias vítimas, os assaltantes obrigaram que elas limpassem o caminhão e carregassem máquinas e equipamentos que seriam levados. Eles fugiram levando um trator, mais de 1 mil litros de óleo diesel, diversas ferramentas e equipamentos e também o caminhão.

Ainda segundo a polícia, somente na manhã desta segunda-feira (01/08), é que as vítimas conseguiram se soltar e acionaram os policiais. O crime está sendo registrado na delegacia da cidade, que vai investigar o caso. Até agora ainda ninguém foi preso.