Jovem diz ter sido estuprada por motorista de aplicativo

Uma jovem de 19 anos procurou a Central de Flagrantes de Rio Preto para registrar um crime de estupro.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava numa casa noturna com mais duas amigas quando decidiram ir embora por volta das 4h30 de ontem (13), pois uma amiga não se sentia bem.

Elas pediram um motorista por aplicativo, mas segundo o que ela contou na delegacia, só lembrava que era um carro preto, não se recordando da placa ou modelo do veículo.

Pouco tempo depois um carro preto chegou e o motorista se identificou como sendo o do carro chamado por elas. A vítima entrou, porém, as amigas acharam estranho e não entraram. O motorista teria arrancado com o veículo e levado a jovem. Ela pediu que eles dessem a volta no quarteirão para pegar as amigas, mas elas não estavam mais no local.

Como disse estar com sede, o motorista teria dado um suco para a vítima. Ela tomou um gole, mas como a bebida estaria com sabor de álcool, ela devolveu.

A jovem contou na delegacia que após tomar o suco teve um apagão. Quando acordou estava em um motel com o motorista, ambos nus, e que ele a deixou de volta na casa noturna. Ela teria pegado um táxi e seguido para o restaurante onde trabalha.

O motorista teria passado um número de telefone para a vítima dizendo ser dele, mas ao ligarem, uma mulher atendeu, disse que não tinha nenhum homem com aquele nome no número discado e que não trabalhava com aplicativo.

A vítima passou por atendimento médico. O caso será investigado pelo 1º Distrito Policial de Rio Preto.