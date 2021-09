BANCO DO POVO OFERECE LINHA DE CRÉDITO DE FÁCIL ACESSO PARA PRODUTOR RURAL

Devido à estiagem que atinge toda a região noroeste paulista, o Governo do Estado, por meio do Banco do Povo em parceria com a Casa da Agricultura, oferece uma linha de crédito de fácil acesso ao Produtor Rural, como incentivo a agropecuária.

Por meio deste crédito, o Banco do Povo libera até R$21 mil para aquisição de animais, matrizes e custeio de rações e insumos. A taxa de juros é de 0,35% ao mês, sendo até três meses de carência. O empréstimo pode ser dividido em 24 ou 36 parcelas, dependendo a linha escolhida.

O anúncio foi feito recentemente em São Paulo pelo Governo do Estado, por meio do secretário de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges, onde o Prefeito Adilson Segura e o secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Alexandre Ramos, participaram.

O interessado deve procurar o Banco do Povo, localizado na Avenida Cavalin (em anexo ao Cras e Fundo Social) – telefone (17) 3485 1431 ou a Casa da Agricultura, localizada na Avenida Eduardo Vicente, 415 – telefone (17) 3485 1104.