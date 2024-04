Servidores do Instituto Federal de Educação de Votuporanga entram em greve

Servidores do Campus de Votuporanga do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) decidiram nesta semana aderir à greve nacional da Educação, que começou há cerca de um mês. A paralização começa na segunda-feira (22) e mais de 800 alunos matriculados na unidade local devem ter as aulas suspensas durante o movimento.

De acordo com o CLG (Comando Local Greve), durante esta semana foram realizadas atividades de conscientização junto aos estudantes. Orientações gerais da administração da unidade sobre a greve e mais informações sobre retomada das aulas e serviços administrativos serão publicadas no site do Campus Votuporanga: vtp.ifsp.edu.br

Reivindicações

Na pauta do movimento grevista, os professores e técnico-administrativos reivindicam o que chamam de “3 R”: Revogação, Recomposição e Reestruturação. As categorias têm pautado a Recomposição Orçamentária como solução para se desfazer o sucateamento das unidades educacionais federais e a Reestruturação das carreiras como forma de segurar a saída de professores para o exterior e de técnico-administrativos para outros órgãos do serviço público.

Para Maria Cristina Colmati Lalo, professora da área de Português com mais de 30 anos de magistério e membro do Comando Local de Greve, a população de Votuporanga e região está ciente da qualidade da educação oferecida pelo IFSP. “Acumulamos recordes de estudantes de Ensino Médio aprovados no Sisu e vestibulares de universidades tradicionais e nossos cursos superiores são muito bem avaliados pelo MEC”, defende.

Maioria dos servidores do Instituto Federal de Votuporanga optou por aderir à greve nacional da Educação Pública Federal (Foto: Comando Local de Greve): Jornal A Cidade