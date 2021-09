Banco de Leite de Votuporanga sente reflexos da pandemia na redução de doadoras

Para reverter essa situação, o Banco de Leite tem intensificado a comunicação com as unidades de saúde que compõem a rede pública de atendimento da Prefeitura

Desde o início da pandemia da Covid-19, o Banco de Leite Humano de Votuporanga, órgão coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde, vem sentindo reflexos na redução de doadoras e, consequentemente, na quantidade de leite coletado. Essa queda interfere no atendimento prestado aos bebês recém-nascidos internados na UTI Neonatal que necessitam do leite materno.

Em 2019, por exemplo, antes da pandemia, o Banco de Leite Humano coletou 302 litros de leite e manteve, em média, 22 doadoras por mês. Já em 2020, esse número caiu para 234 litros de leite coletados e média de 18 doadoras mensais.

Para reverter essa situação, o Banco de Leite tem intensificado a comunicação com as unidades de saúde que compõem a rede pública de atendimento da Prefeitura. São os Consultórios Municipais que estão em contato direto com grávidas e mulheres em fase de amamentação. Neste ano, até julho, o número médio de doadoras por mês já avançou para 20 e 181 litros de leite foram coletados.

“Sabemos que a pandemia interferiu e, por isso, estamos adotando estratégias para chegar até essas mães que estão em fase de amamentação”, disse a nutricionista do Banco de Leite, Taís de Carvalho Fonseca Nunes. Enfermeiras e gerentes das unidades de saúde estão sendo chamadas para participar de uma integração na sede do Banco de Leite Humano e, com isso, entender todo o atendimento realizado pelo órgão. Também serão mobilizados pequenos grupos de puérperas, encaminhadas pelas unidades para esclarecimento de dúvidas e apresentação dos serviços prestados pelo Banco de Leite.

Um médico pediatra também integra a equipe técnica que atua no Banco de Leite. Ele presta atendimento semanal para mulheres que estão amamentando, além de avaliar o crescimento do bebê. O atendimento do Banco de Leite é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. O órgão está localizado ao lado do Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na Rua Antônio Galera Lopes, nº 2.630. O telefone para mais informações é o 3421-9499.

Banco de Leite

O Banco de Leite oferece um serviço gratuito que promove o aleitamento materno e executa a coleta, a pasteurização e o controle de qualidade do leite destinado para alimentação dos recém-nascidos.

A equipe do Banco de Leite orienta as doadoras sobre a extração e armazenamento, oferece os frascos esterilizados e a bombinha extratora de leite. Semanalmente, um colaborador do Banco de Leite Humano busca o leite armazenado na residência da doadora.

O leite materno é importante para todos os bebês, principalmente para os que estão internados e não podem ser amamentados pela própria mãe. Ele supre todas as necessidades nutricionais, e contribui na formação do sistema imunológico, previne alergias entre outros benefícios que favorecem o desenvolvimento nos primeiros anos de vida.

Quem pode doar leite humano?

Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Para doar, basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação. Interessadas podem procurar o Banco de Leite e obter informações. Os frascos para armazenamento do leite são esterilizados pelo órgão e enviados às doadoras.

Higiene pessoal antes de iniciar a coleta

As doadoras precisam se atentar às medidas de higiene para garantir a qualidade do leite que será destinado aos recém-nascidos. Para isso, é importante seguir as recomendações:

– Coloque máscara sobre o nariz e a boca;

– Utilize touca ou um lenço para cobrir os cabelos;

– Lave as mãos e os braços até o cotovelo com bastante água e sabão;

– Lave as mamas apenas com água;

– Seque as mãos e as mamas com toalha limpa;

– Escolha um local confortável, limpo e tranquilo para realizar a coleta;

– Forre uma mesa com pano limpo para colocar o frasco e a tampa;

– Evite conversar durante a retirada do leite.