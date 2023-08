Visita do prefeito Jorge Seba para entrega de prêmios da gincana Óleo do Bem no Lar Beneficente Celina

Prefeito Jorge Seba reconhece esforços e premia vencedores da Gincana Óleo do Bem, estimulando a conscientização ambiental entre alunos do ensino fundamental e infantil Na tarde da última sexta-feira, o prefeito Jorge Seba esteve presente no Lar Beneficente Celina, situado na zona norte da cidade, para uma ocasião especial: a entrega dos prêmios aos vencedores da Gincana Óleo do Bem. Este evento marca um passo significativo na conscientização sobre reciclagem e preservação ambiental entre os alunos do ensino fundamental e infantil da região. A Gincana Óleo do Bem, uma iniciativa inovadora, tem como objetivo sensibilizar os estudantes em relação à importância da reciclagem de óleo de cozinha usado e à conservação da natureza. Com a participação entusiástica de várias escolas, a gincana é projetada para instigar uma competição saudável e ao mesmo tempo educativa. As instituições educacionais foram agrupadas, e a quantidade de óleo de cozinha coletada por aluno foi o critério adotado para determinar os vencedores. O prefeito Jorge Seba expressou sua gratidão a todos os envolvidos neste evento e enfatizou a importância de tais iniciativas na formação das futuras gerações. “Estamos comprometidos em educar nossas crianças sobre a importância da sustentabilidade ambiental e da reciclagem desde cedo. A Gincana Óleo do Bem é uma maneira inovadora de transmitir esses valores, ao mesmo tempo em que fomenta um espírito competitivo saudável entre as escolas”, disse o prefeito. Durante o evento, o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, também compartilhou suas palavras de apoio e destacou a relevância da colaboração entre as instituições educacionais e as entidades de preservação ambiental. “Essa iniciativa ressalta como podemos alcançar grandes resultados quando a comunidade se une por uma causa comum”, afirmou Vilela. Ao final do evento, Jorge Seba expressou sua gratidão ao amigo Abilinho Calile, que também contribuiu para o sucesso da gincana, e reiterou seu compromisso em continuar promovendo eventos e programas educacionais que fortaleçam a conscientização ambiental entre os jovens. Nesse contexto, a entrega dos prêmios da Gincana Óleo do Bem no Lar Beneficente Celina se destaca como um exemplo inspirador de como a educação e a conscientização ambiental podem ser promovidas de maneira interativa e motivadora. Rony Paz/Votumais