Valentim Gentil se destaca em ranking nacional de transparência

Valentim Gentil conquistou um lugar de respeito no ranking do Tesouro Nacional, entre mais de 5.500 cidades.O município ficou em 31º lugar no ranking do BSPN-Balanço do Setor Público Nacional.

Valentim alcançou a marca de 126 pontos, cumprindo 98,4% das metas e, por isso, recebeu a nota A, a máxima do ranking.

“O resultado nos enche de orgulho e mostra que Valentim Gentil é um dos municípios brasileiros mais transparentes e confiáveis no envio de dados fiscais e contábeis”, ressalta o prefeito Adilson Segura.

O Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal é uma publicação do Tesouro Nacional que tem como objetivo avaliar a consistência das informações contábeis e fiscais enviadas pelos entes por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

Faz a checagem de informações entre o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, o Relatório de Gestão Fiscal, a Declaração de Contas Anual e a Matriz de Saldos Contábeis, com suas conhecidas siglas RREO, RGF, DCA e MSC, e classifica os entes da Federação em notas e percentuais, em nível municipal, estadual e entre capitais.