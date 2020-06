Além do produtor, a profissional de saúde, Anna Carolina Montanha de Sousa, da Clínica de Estética e Sombracelharia C.S, fez a entrega de 12 caixas de leite, totalizando 144 litros do produto. Outra responsável pela doação foi a Tabacaria Elite Hookah, que encaminhou ao Banco de Alimentos 400 kg de alimentos não perecíveis, frutos de uma ação social promovida pela empresa, que arrecadou arroz, feijão, óleo, leite e açúcar, entre outros.

Já nesta segunda-feira (15/6), foram recebidas mais 100 caixas de tomate e 90 de alface para serem distribuídas para as entidades cadastradas.

“Com relação ao mamão, é bom frisar que são produtos de primeira qualidade, vindos diretamente da roça do senhor Sebastião, um produtor que tem colaborado de forma fantástica com o Banco de Alimentos, que no mês passado já havia feito a doação de 1,3 tonelada. Quanto aos demais, foram tomadas todas as medidas constantes dos decretos de contenção à propagação do Coronavírus, tanto na recepção quanto no encaminhamento das doações”, disse o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Augusto Piacenti Junior, responsável pela gestão do Banco de Alimentos.