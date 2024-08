BAEP apreende maconha avaliada em R$ 100 mil

Policiais do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) desmancharam uma estufa de produção de maconha e prenderam dois homens em flagrante por tráfico de drogas, na última segunda-feira (5/8), no bairro São Francisco, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, os militares abordaram o motorista de um Volkswagen/ Polo branco após receberem denúncias de que ele fazia ‘delivery’ de drogas na cidade. Com ele foram encontrados drogas e R$ 12 mil em dinheiro.

O entorpecente que o motorista entregava era produzido em uma casa no bairro São Francisco, onde outro suspeito foi encontrado. No local foi encontrado uma estufa de ‘maconha gourmet’, uma espécie da cannabis com alto teor de THC, vendida entre R$ 50 e R$ 150, a grama. Também havia haxixe, vendido a até R$ 300 a grama.

Toda a droga estava avaliada em R$ 100 mil.

A estufa foi desmontada e todo o material e o dinheiro foram apreendidos. Os suspeitos foram encaminhados para o Plantão Policial e ficaram presos à disposição da Justiça.