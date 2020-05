A empresa que controla os aeroportos de Portugal e a companhia aérea informaram ao “Jornal de Notícias” que o pouso foi necessário por causa de emergência médica relacionada a um passageiro.

O voo AF407 da Air France deixou o Rio de Janeiro às 22h de quarta-feira (20) e deveria ter chegado à capital francesa 14h (10h, no horário de Brasília). O avião aterrissou às 12h (no horário local) no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.