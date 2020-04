O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (22) que ordenou aos militares norte-americanos que ataquem e destruam qualquer embarcação do Irã que se aproximar perigosamente de navios dos EUA.

“Ordenei que a Marinha dos Estados Unidos dispare e destrua toda e qualquer embarcação iraniana que assediar nossos navios no oceano”, escreveu Trump no Twitter.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020