Avião da Air Canada faz pouso de emergência na Espanha

Um avião da companhia Air Canada fez com sucesso nesta segunda-feira (3) um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Barajas, em Madrid, confirmaram autoridades espanholas. Ninguém se feriu, e os passageiros aplaudiram a aterrissagem.

O voo saiu da capital da Espanha às 14h30 (10h30 em Brasília) rumo a Toronto. A tripulação percebeu o problema menos de uma hora depois da decolagem e passou cerca de cinco horas sobrevoando o espaço aéreo espanhol para gastar combustível antes da aterrissagem. No aeroporto, bombeiros e equipes de resgate aguardavam o pouso.

Segundo a empresa aérea do Canadá, a aeronave, um Boeing 767-300, apresentou problemas em um dos motores. Imagem da agência Reuters, porém, mostra um defeito no trem de pouso também, com um dos pneus danificados.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informação sobre o que teria causado os danos ao motor ou ao trem de pouso. “A aeronave, um Boeing 767-300, é feito para operar com um motor, e nossos pilotos estão completamente treinados para essa eventualidade”, disse a Air Canada, em nota obtida pela agência Reuters. “Mesmo assim, uma emergência foi declarada para obter prioridade no pouso”, disse a companhia.

Escolta de caça

O “El País” reproduziu vídeo de um passageiro que estava dentro do Boeing 767. Pela imagem, era possível ver um avião militar que acompanhava o Boeing da Air Canada antes do pouso. Segundo relatos enviados ao “El País”, não havia pânico na aeronave.