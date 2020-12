Avenida vira rio e carro é coberto por enchente em Fernandópolis

Uma das principais avenidas de Fernandópolis que liga o centro da cidade a região sul ficou toda tomada pela enxurrada. O registro foi feito por populares e moradores na região. Um dos locais mais prejudicados foi o bairro Estoril, considerado o pior ponto crítico de Fernandópolis.

Populares também registram um veiculo sendo coberto pela ação da enchente causando prejuízos incalculáveis. Essa região recebe toda a água do centro de Fernandópolis desde a rua São Paulo, com a avenida Expedicionários Brasileiros, Afonso Cáfaro até a avenida Pedro Ferrari no bairro Pôr do Sol.

A Defesa Civil de Fernandópolis registrou danos em várias partes da cidade.