Mulher abaixa as calças e mostra as nádegas em letreiro turístico

Uma mulher abaixou as calças e mostrou as nádegas em um letreiro na entrada da cidade de Tabapuã (SP). A foto, certamente tirada por outra pessoa, ganhou as redes sociais nesta segunda-feira, (23/01/2023) e causou grande repercussão em toda a região.

A imagem mostra a mulher posando para a foto, no meio do coração do letreiro escrito “Eu amo Tabapuã”, que fica instalado na saída para a cidade de Catiguá (SP). O ato é considerado crime de ato obsceno, segundo o Código Penal e, além de pagar multa, ela pode ser até presa.

Segundo a Polícia Militar, a mulher ainda não foi identificada e o caso poderá ser investigado pela delegacia da cidade.

Gazeta do Interior